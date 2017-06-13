В Алтайском крае военные снова перекроют дорогу

15 и 16 июня 2017 года в Алтайском крае ограничат движение для всех видов транспорта на трассе "полевой район — автодорога "Барнаул — Косиха" — полевой район". Это связано с плановым движением военных колонн.

15 июня движение ограничат с 15.50 минут до 18.50;

16 июня движение ограничат с 5.50 до 8.50. Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к дорожной обстановке. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.