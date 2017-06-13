В Алтайском крае военные снова перекроют дорогу

15 и 16 июня 2017 года в Алтайском крае ограничат движение для всех видов транспорта на трассе "полевой район — автодорога "Барнаул — Косиха" — полевой район". Это связано с плановым движением военных колонн.
- 15 июня движение ограничат с 15.50 минут до 18.50;
- 16 июня движение ограничат с 5.50 до 8.50.
Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к дорожной обстановке.
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