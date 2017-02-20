На Алтае закрыли 17 участков дорог из-за непогоды (обновлено)

С 10.30 закрыты следующие участки:

Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби (вся дорога);

Родино — Степной Кучук — Камышенка — Завьялово (Степное — Завьялово);

Волчиха — Родино — Благовещенка — Кулунда (в Благовещенском районе от села Новокурмиха до села Златополь);

Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — В. Суетка — Знаменка — Славгород (от Андроново Баевского района до Знаменки Благовещенского района);

Ребриха — Шарчино — Корчино — Леньки — Благовещенка (от села Гришенское Завьяловского района до села Благовещенка);

Алейск — Родино — Кулунда — граница респ. Казахстан (от Алейска до села Боровское Алейского района).

С обеда 20 февраля закрыли еще три автодороги:

Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород (в границах Хабарского района);

Луговое — Андроново — Баево (Тюменцевский и Баевский районы);

Рубцовск — Угловское — Михайловское (в границах Рубцовского района).

С вечера 19 февраля закрыты следующие участки:

Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — гр. Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска);

Поспелиха — Курья — Третьяково — вся дорога (от Поспелихи до гр. респ. Казахстан);

Алейск — Петропавловское — Смоленское — вся дорога (в границах Алейского, Усть-Пристанского и Петропавловского районов);

Алейск — Чарышское (в границах Алейского и Усть-Калманского районов);

Усть-Калманка — Кабаново — Новобураново — Березовка — вся дорога (в границах Усть-Калманского и Краснощековского районов);

Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка (в границах Усть-Калманского района);

Шипуново — Краснощеково — Курья (в границах Краснощековского района);

Березовка — Верх-Камышенка — Ермачиха (Краснощековский район).

В паблике АСТ-54 сообщают, что метель заметает трассу на Славгород в Алтайском крае. Движение по шоссе остановилось, люди ждут технику.

Госавтоинспекция Алтайского края просит водителей без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.

Сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме.

Куда звонить в случае ЧС на дороге:

Дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7(3852) 36-31-69;

Дежурный ЦУКС МЧС : +7(3852) 54-87-01;

Дежурный УГИБДД: +7(3852) 39-35-86.

Также действуют экстренные телефоны 101, 112, 110 и телефон доверия полиции 128.