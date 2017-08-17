Автоновости

В алтайском селе из-за автоугонщика улица осталась без освещения

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Сегодня, 10:15.
Фоторепортажи

В Ребрихинском районе задержали 23-летнего жителя села Верх-Боровлянка , подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-2105.

По данным полиции, парень угнал "Жигули" с территории  частного домовладения, воспользовавшись тем, что хозяев не было дома. Салон ВАЗа был открыт, а ключи находились в замке зажигания.

Но далеко автоугонщик не уехал. На соседней улице он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач, разбив перед машины. Улица осталась без освещения.

Парень сбежал с места ДТП, но вскоре его задержал участковый.

Сумма материального ущерба, причиненного владельцу транспортного средства, составила 15 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело об угоне.

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