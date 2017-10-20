В алтайском селе открыли новый мост, который не затопит паводок

18 октября в селе Осколково Алейского района открыли мостовой переход длиной 47 метров через реку Порозиха. Об этом сообщает краевой Минстройтранс.
Река Порозиха разделяет село на две части. На одной стороне — жилые дома, на другой школа, детский сад, магазин и другие социальные объекты. Во время паводка старый мост регулярно подтапливало. Теперь у сельчан есть надежный и красивый мост с удобной пешеходной дорожкой.
Сооружение возводили с мая по октябрь. Общая стоимость выполненных работ составила 68 миллионов рублей. Эти деньги выделили из краевого дорожного фонда, сообщают в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
"Новый мост построен с учетом всех правил безопасности, согласно современным требованиям к используемым материалам и применяемым технологиям. Такие сооружения строятся на века, поэтому при правильной эксплуатации и обслуживании он простоит не менее ста лет", — отметил начальник Алтайавтодора Василий Мотуз.
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