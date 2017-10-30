Автоновости

В алтайской ГИБДД рассказали, какие документы выдают вместо справки о ДТП

Сегодня, 11:58.
Автоновости

С 20 октября ГИБДД не выписывает участникам ДТП справки. Всю информацию, которую раньше заносили в этот документ, теперь отражают в других бумагах. Об этом журналистам сообщили 27 октября, на брифинге в управлении ГИБДД по Алтайскому краю.

ДТП на выезде из Барнаула.
ДТП на выезде из Барнаула. Фото : Геннадий Кузнецов, gibdd.ru/r/22.

По словам полицейских, сведения о водителях, номера полисов ОСАГО, характер повреждений машин и обстоятельствах ДТП теперь будут вносить в:

  • определение о возбуждении дела об административном правонарушении,
  • протокол об административном правонарушении
  • постановление по делу об административном правонарушении

Копии этих бумаг получат все участники аварии. Дадут их и пассажирам, если им потребуется обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба здоровью.

По словам руководителей ГИБДД, страховые компании в курсе того, что инспекция больше не выписывает справки, и должны принимать вместо нее указанные выше документы. Если автомобилисту откажут и потребуют справку, следует обратиться в суд.

О том, что еще поменял вступивший в силу новый административный регламент ГИБДД, читайте в нашем разборе.

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