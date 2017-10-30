В алтайской ГИБДД рассказали, какие документы выдают вместо справки о ДТП

По словам полицейских, сведения о водителях, номера полисов ОСАГО, характер повреждений машин и обстоятельствах ДТП теперь будут вносить в:

определение о возбуждении дела об административном правонарушении,

протокол об административном правонарушении

постановление по делу об административном правонарушении

Копии этих бумаг получат все участники аварии. Дадут их и пассажирам, если им потребуется обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба здоровью.

По словам руководителей ГИБДД, страховые компании в курсе того, что инспекция больше не выписывает справки, и должны принимать вместо нее указанные выше документы. Если автомобилисту откажут и потребуют справку, следует обратиться в суд.

О том, что еще поменял вступивший в силу новый административный регламент ГИБДД, читайте в нашем разборе.

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