В Автоцентре АНТ автомобили Hyundai — с нулевым первоначальным взносом

Встречаются как-то месье Иванов и месье Петров.
Иванов: — О, Петров, ты машину купил?
Петров: — Да, "Хендэ"!
Иванов: — И на что, интересно? Ты ж говорил — копить не умеешь!
Петров: — Копить — не умею! Слушать умею!
Иванов: — Это как?!
Петров: — Вот слушай: в Автоцентре АНТ купить "Хендэ" можно с нулевым первоначальным взносом! То есть без денег!
"Хендэ Мотор СНГ" совместно с Банком "Сетелем" представляет уникальную для российского рынка финансовую программу "СТАРТ с нулевым первоначальным взносом"
на покупку Hyundai Solaris второго поколения, Creta, Elantra, i40, Tucson, Santa fe, Grand Santa fe. Теперь приобрести современные, технологичные автомобили можно в рамках программы государственного субсидирования кредитов без внесения первоначального взноса и с комфортными ежемесячными платежами.
Кроме этого, всем клиентам при оформлении покупки автомобиля по программе "СТАРТ с нулевым первоначальным взносом" полис каско предоставляется на безвозмездной основе (кроме Hyundai Creta). Возраст и стаж при определении условий договора страхования значения не имеют, что является еще одним преимуществом предложения.
Узнайте подробности программы прямо сейчас по телефону (3852) 29-00-20
Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai
Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д.
Услуги кредитования предоставляет Банк-партнер Сетелем Банк (ООО) лицензия на осуществление банковских операций №2168 (бессрочная). Программа действует для физических лиц на покупку Solaris второго поколения с 3 апреля по 30 июня 2017 года. Условиями программы являются передача автомобиля в залог Банку-партнеру и оформление полиса КАСКО. Полис КАСКО на безвозмездной основе оформляется на срок 1 (один) год в СПАО "Иносстрах" и ПАО "Росгосстрах". Указанная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Условия и тарифы могут быть изменены Банком-партнером, СПАО "Иносстрах" и ПАО "Росгосстрах" в одностороннем порядке. Скидка 200 000 руб. предоставляется на покупку Solaris 2016 года выпуска при суммировании всех промо-акций и действующих программ по . Предложение ограничено. Подробности. Подробности по телефону 29-00-20 или у продавцов-консультантов ДЦ.
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