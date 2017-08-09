В Барнауле готовят основу для дорожного полотна на новом транспортном кольце

В Барнауле продолжается строительство транспортного кольца на развязке ул. Малахова/ул. Власихинская. Сейчас на месте обустраивают ливневку, переделывают напорную канализации и теплотрассу, устанавливают защиту для газопровода.

Рабочие начали подготовку основания под дорожную одежду на участке будущего транспортного кольца со стороны торгового центра "Волна". Работы ведутся без перекрытия движения транспорта. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.