В Барнауле готовят основу для дорожного полотна на новом транспортном кольце

В Барнауле продолжается строительство транспортного кольца на развязке ул. Малахова/ул. Власихинская. Сейчас на месте обустраивают ливневку, переделывают напорную канализации и теплотрассу, устанавливают защиту для газопровода.
Рабочие начали подготовку основания под дорожную одежду на участке будущего транспортного кольца со стороны торгового центра "Волна". Работы ведутся без перекрытия движения транспорта.
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