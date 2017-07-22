В Барнауле перевернулась и вылетела на рельсы иномарка

В ночь с 21 на 22 июля на улице Малахова в Барнауле автомобиль Honda вылетел с дороги, несколько раз перевернулся и встал на бок на трамвайных рельсах.
ДТП на Малахова .Фото : vk.com/barneos22.
ДТП на Малахова .Фото : vk.com/barneos22.
ДТП на Малахова .Фото : vk.com/barneos22.
Инцидент произошел в районе остановки Бия. Honda двигалась в сторону кардиоцентра. По словам очевидцев в паблике "Барнаул22", автомобиль ехал с большой скоростью. По одной из версий, на повороте у иномарки стрельнуло колесо. По другой - водитель не справился с управлением налетел на бордюр. На место аварии приезжала скорая. Находившиеся в машине люди от помощи медиков отказались.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.