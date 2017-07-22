В Барнауле перевернулась и вылетела на рельсы иномарка

ДТП на Малахова .Фото : vk.com/barneos22. ДТП на Малахова .Фото : vk.com/barneos22. ДТП на Малахова .Фото : vk.com/barneos22.

Инцидент произошел в районе остановки Бия. Honda двигалась в сторону кардиоцентра. По словам очевидцев в паблике "Барнаул22", автомобиль ехал с большой скоростью. По одной из версий, на повороте у иномарки стрельнуло колесо. По другой - водитель не справился с управлением налетел на бордюр. На место аварии приезжала скорая. Находившиеся в машине люди от помощи медиков отказались.

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