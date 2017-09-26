В Барнауле иномарка протаранила киоск с мороженым

Автомобиль протаранил киоск с мороженым. Фото : Barnaul22. Автомобиль протаранил киоск с мороженым. Фото : Barnaul22.

На снимках пользователей Barnaul22 видно, что ларек рухнул, как карточный домик. Водитель покинул место ДТП, его машину с повреждениями видели на улице Энтузиастов.

Также очевидцы сообщили, что в районе разрушенного киоска быстро появились мародеры, которые попытались растащить товар из ларька.

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