В Барнауле иномарка столкнулась с трамваем

"Мазда" не уступила дорогу трамваю, когда загорелся зеленый свет для транспорта, двигавшегося по Советской армии.

По данным Яндекс.Пробок, ДТП не вызвало серьезного затора на этом участке.

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