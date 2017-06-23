В Барнауле из-за Дня молодежи перекроют часть Социалистического проспекта

24 июня с 10 до 23 часов в Барнауле из-за празднования Дня молодежи перекроют проспект Социалистический от улицы Мерзликина до Молодежной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Праздничная программа начнется в 12 часов на площади Сахарова. Там пройдут спортивные турниры, показательное выступление армейского спецназа, выставка военной техники. Гостей праздника ждут фестиваль экстремальных видов спорта, Барнаульской лиги КВН, караоке-батл и многое другое. Закончится праздник фейерверком и массовым флешмобом. Полную программу праздника можно посмотреть здесь. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.