Автоновости

В Барнауле из-за ремонта моста через Пивоварку закроют для движения часть ул.Матросова

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Сегодня, 08:01.
Автоновости

2 июля с 08.00 по 30 августа будет закрыт для движения транспорта участок ул.Матросова от ул.Юрина до ул.Меланжевой в Барнауле.

Вырубка деревьев возле Пивоварки.
Вырубка деревьев возле Пивоварки .Фото : barnaul.org.

Это связано с проведением работ по ремонту мостового перехода через реку Пивоварку.

Движение автобусов на этот период будет организовано по следующим схемам:
по маршрутам №24, №17: ул.Юрина – пр.Коммунаров – ул.Меланжевая – ул.Матросова, далее — по маршруту;
по маршруту №53: ул.Антона Петрова – пр.Коммунаров – ул.Меланжевая – ул.Матросова, далее — по маршруту.

Движение троллейбусов будет организовано по следующей схеме:
по маршруту №6: ул.Солнечная Поляна – ул.Юрина – ул.Малахова – пр.Космонавтов – пр.Ленина –  пр.Строителей – пл.Победы;
по маршруту №7: ул.Взлетная – ул.Балтийская – ул.Малахова – пр.Космонавтов – пр.Ленина – пл.Баварина, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

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