В Барнауле из-за ремонта тепломагистралей перекроют движение на нескольких улицах

В Барнауле из-за подготовки к следующему отопительному сезону и ремонта тепломагистралей частично перекроют несколько улиц. Об этом сообщает сайт администрации города.
Из-за перекладки участка тепломагистрали М-41 по улице Попова в районе жилых домов №29-31 до 14 августа будет ограничено движение транспорта по одной полосе по нечетной стороне улицы Попова.
Ремонт также идет на двух участках улицы Северо-Западной. До 14 августа будет ограничено движение на половине проезжей части нечетной стороны улицы в районе дома №35 и между домами №155 и 159.
Также работы начались на улице Малахова (в районе перекрестка с ул.Эмилии Алексеевой) и пр-те Космонавтов (в районе здания шиномонтажной мастерской по Космонавтов, 14е/1). На проспекте Космонавтов движение ограничат с 17 по 19 июня, с 1 по 2 июля – на ул.Эмилии Алексеевой (в районе домов №55 и 58).
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