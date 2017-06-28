Автоновости

В Барнауле из-за ремонта теплосетей перекроют несколько улиц

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Сегодня, 09:58.
Автоновости

13 июля до 21.00 в Барнауле перекроют движение по ул. Пушкина от ул. Максима Горького до проспекта Комсомольского. На улице Гоголя в этих же границах движение закроют с 8 по 21 августа. Это связано с работами по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации города.

Перекрытие дороги.
Перекрытие дороги. Фото : barnaul.org.

С 8 утра 8 июля перекроют движение на пересечении Ленина — Северо-Западная.

С 8.00 14 июля до 21.00 7 августа закроют проезд по нечетной стороне пр-кта Комсомольского от ул.Гоголя до ул.Пушкина.

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