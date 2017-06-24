В Барнауле изменится схема движения трех автобусов

С 26 июня в Барнауле изменится схема движения автобусных маршрутов №27, 51, 76, 120. Об этом сообщает сайт городской администрации.
Автобус №27 будет ездить по схеме: … ул.Попова, ул.Юрина, ул.Островского, ул.Гущина, ул.Попова, далее — по маршруту. Автобусы этого маршрута не будут стоять на площадке в районе дома №165 по ул.Гущина.
Маршруты №51, 76, 120 будут ездить по схеме: … ул.Малахова, ул.Эмилии Алексеевой, ул.80 Гвардейской Дивизии, ул.Германа Титова, пр-кт Ленина, далее — по маршруту. После ремонта движение автобусов по ул.Западная 1-я восстановят.
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