Автоновости

В Барнауле кабель под напряжением упал на автобус

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Сегодня, 13:37.
Автоновости

Днём 16 июля в районе улиц Малахова-Балтийская кабель под напряжением упал на автобус №18. Движение трамваев остановлено, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.

В Барнауле кабель под напряжением упал на автобус.
В Барнауле кабель под напряжением упал на автобус .Фото : Оксана Битнер, Barnaul22.

"Ехала в автобусе,при повороте один ус от троллейбуса оторвался и, видимо, зацепил кабель, тот с грохотом упал на крышу автобуса. Пассажиры выходили осторожно — помогали водители", — пишет одна из пассажирок пострадавшего автобуса.

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