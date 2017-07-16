В Барнауле кабель под напряжением упал на автобус.

Днём 16 июля в районе улиц Малахова-Балтийская кабель под напряжением упал на автобус №18. Движение трамваев остановлено, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.
"Ехала в автобусе,при повороте один ус от троллейбуса оторвался и, видимо, зацепил кабель, тот с грохотом упал на крышу автобуса. Пассажиры выходили осторожно — помогали водители", — пишет одна из пассажирок пострадавшего автобуса.
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