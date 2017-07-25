В Барнауле "летающая" Toyota заехала на Nissan

Необычная авария произошла 25 июля на Малаховском кольце на Павловском тракте. В начале третьего здесь Toyota заехала на капот автомобиля Nissan, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.

"Летающая" Toyota запрыгнула на Nissan. Барнаул, 25 июля 2017 года. Фото : Станислав Кутин vk.com/barneos22. "Летающая" Toyota запрыгнула на Nissan. Барнаул, 25 июля 2017 года. Фото : Елизавета Масколенко vk.com/barneos22. "Летающая" Toyota запрыгнула на Nissan. Барнаул, 25 июля 2017 года. Фото : Иван Вештемов vk.com/barneos22. "Летающая" Toyota запрыгнула на Nissan. Барнаул, 25 июля 2017 года. Фото : Иван Вештемов vk.com/barneos22. Как такое могло произойти, выяснят сотрудники ГИБДД. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.