В Барнауле "летающая" Toyota заехала на Nissan

Необычная авария произошла 25 июля на Малаховском кольце на Павловском тракте. В начале третьего здесь Toyota заехала на капот автомобиля Nissan, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.
"Летающая" Toyota запрыгнула на Nissan. Барнаул, 25 июля 2017 года. Фото : Станислав Кутин vk.com/barneos22.
"Летающая" Toyota запрыгнула на Nissan. Барнаул, 25 июля 2017 года. Фото : Елизавета Масколенко vk.com/barneos22.
"Летающая" Toyota запрыгнула на Nissan. Барнаул, 25 июля 2017 года. Фото : Иван Вештемов vk.com/barneos22.
"Летающая" Toyota запрыгнула на Nissan. Барнаул, 25 июля 2017 года. Фото : Иван Вештемов vk.com/barneos22.
Как такое могло произойти, выяснят сотрудники ГИБДД.
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