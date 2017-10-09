В Барнауле "Мерседес" столкнулся с самодельным "бэтмобилем"

Вечером 8 октября в Барнауле на пересечении Юрина и Кавалерийской произошло необычное ДТП. Столкнулись "Мерседес" и самодельный автомобиль, который пользователи соцсетей окрестили "бэтмобилем".
Столкнулись "Мерседес" и самодельный автомобиль. Фото : Barnaul22.
Столкнулись "Мерседес" и самодельный автомобиль. Фото : Barnaul22.
Столкнулись "Мерседес" и самодельный автомобиль. Фото : Barnaul22.
"Это машина "Томь", трудовика с школы "Сигма", он сам её собирал!" — определили тип автомобиля пользователи паблика Barnaul22. Барнаульцы также отметили, что внешне автомобиль во многом напоминает ГАЗ-21024.
Оба автомобиля пострадали, однако "Мерседес" получил более серьезные повреждения. О пострадавших пассажирах не сообщается.
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