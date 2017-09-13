В Барнауле на день города и края перекроют семь разных участков улиц: карта

Движение ограничат на следующих участках:

проспекте Социалистическом от ул. Молодежной до ул. Мерзликина с 8.00 до 22.00 часов;

часов; нечетной стороне ул. Молодежной от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина с 9.00 до 10.30 часов;

часов; проспект Ленина от пл. Октября до ул. Гоголя, с 10.30 до 16.00 часов;

часов; ул. Георгия Исакова от четной до нечетной стороны ул. Островского с 12.00 до 23.00 часов;

часов; ул. Куйбышева от ул. Мусоргского до ул. Чайковского (пос. Южный) с 16.00 до 23.00 часов;

часов; проспекте Социалистическом от ул. Папанинцев до ул. Мерзликина с 18.00 до 18.30 часов;

часов; четной стороне проспекта Ленина от ул. Петра Сухова до ул. Чеглецова с 19.00 до 22.00 часов.

Маршрутное такси №33 с 9.00 до 10.00 будет объезжать ул. Молодежную по следующей схеме: ...Красноармейский — Строителей — Калинина, далее по маршруту.

С 10.30 до 16.00 транспорт будет объезжать проспект Ленина от площади Октября до ул. Гоголя:

автобусы №1, 10, 24, 25, 35, 53 , маршрутное такси №29, 144 : ...Ленина — Советская — Комсомольский — Гоголя — Ленина, далее по маршрутам;

, маршрутное такси : ...Ленина — Советская — Комсомольский — Гоголя — Ленина, далее по маршрутам; автобус №19 , маршрутное такси №27, 110 : ...Строителей — Красноармейский — Ползунова — Ленина, далее по маршрутам;

, маршрутное такси : ...Строителей — Красноармейский — Ползунова — Ленина, далее по маршрутам; автобус №20 : ...Строителей — Красноармейский — Ползунова — Социалистический — Пушкина — Спартака;

в обратном направлении: Спартака — Красноармейский — Строителей, далее по маршруту;

: ...Строителей — Красноармейский — Ползунова — Социалистический — Пушкина — Спартака; в обратном направлении: Спартака — Красноармейский — Строителей, далее по маршруту; автобусы №39, 55, 109, 109оп , маршрутное такси №33 : ...Строителей — Красноармейский — Аванесова, далее по маршрутам;

, маршрутное такси : ...Строителей — Красноармейский — Аванесова, далее по маршрутам; маршрутное такси №6 : ...Ленина — Советская — Комсомольский — Анатолия, далее по маршруту;

: ...Ленина — Советская — Комсомольский — Анатолия, далее по маршруту; маршрутное такси №41 : ...Ленина — Строителей — Красноармейский — Партизанская, далее по маршруту;

: ...Ленина — Строителей — Красноармейский — Партизанская, далее по маршруту; маршрутное такси №78 : ...Комсомольский — Гоголя — Ленина, далее по маршруту;

: ...Комсомольский — Гоголя — Ленина, далее по маршруту; троллейбус №7: ...Космонавтов — Ленина — Строителей (до пл. Победы).

С 12.00 до 23.00 транспорт будет объезжать ул. Георгия Исакова в районе площади Мира:

маршрутное такси №6 : ...Георгия Исакова — Островского (четная сторона) — Антона Петрова, далее по маршруту;

: ...Георгия Исакова — Островского (четная сторона) — Антона Петрова, далее по маршруту; автобус №24 : ...Георгия Исакова — Островского (четная сторона) — Антона Петрова — Малахова — Юрина, далее по маршруту;

: ...Георгия Исакова — Островского (четная сторона) — Антона Петрова — Малахова — Юрина, далее по маршруту; маршрутное такси №29: ...Георгия Исакова — Островского (четная сторона) — Юрина — Островского (нечетная сторона) — Георгия Исакова, далее по маршруту;

в обратном направлении: ...Георгия Исакова — Островского (нечетная сторона) — Юрина — Островского (четная сторона) — Георгия Исакова, далее по маршруту.

С 19.00 до 22.00 транспорт будет объезжать проспект Ленина в районе парка "Солнечный ветер" и аллеи Ветеранов:

автобусы №1, 35, 57, маршрутное такси №29, 32, 41, 50, 58, 76 : ... Ленина — Северо-Западная — Калинина — малая проезжая часть Космонавтов — Ленина, далее по маршрутам;

маршрутное такси : ... Ленина — Северо-Западная — Калинина — малая проезжая часть Космонавтов — Ленина, далее по маршрутам; автобус №25: ...Ленина — Северо-Западная — Калинина — Космонавтов, далее по маршруту.

После проведения праздничного салюта в 22.00 работу общественного транспорта автобусы и троллейбусы выстроят по проспекту Ленина на участках от ул. Кирова до пл. Ветеранов и в районе здания №57б на остановке общественного транспорта "площадь Советов". Также будут организованы дополнительные трамвайные маршруты на проспекте Красноармейском от остановочного пункта "ул. Молодежная".

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