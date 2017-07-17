Автоновости

В Барнауле на Красноармейском проспекте снова провалился асфальт

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Сегодня, 16:31.
Автоновости

В Барнауле на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Молодежной на дороге рядом с трамвайными путями провалился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Причиной провала стала просадка земляного полотна в районе бесхозяйных коммуникаций. Аварийный участок огородили чтобы отремонтировать в ближайшее время.

Напомним, недавно асфальт провалился на том же участке сети.

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