В Барнауле на Красноармейском проспекте снова провалился асфальт

В Барнауле на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Молодежной на дороге рядом с трамвайными путями провалился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На Красноармейском проспекте провалился асфальт .Фото : barnaul.org. На Красноармейском проспекте провалился асфальт .Фото : barnaul.org. На Красноармейском проспекте провалился асфальт .Фото : barnaul.org. Причиной провала стала просадка земляного полотна в районе бесхозяйных коммуникаций. Аварийный участок огородили чтобы отремонтировать в ближайшее время. Напомним, недавно асфальт провалился на том же участке сети. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.