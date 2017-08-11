В Барнауле на месяц перекроют часть проспекта Социалистического

С 8 утра 14 августа в Барнауле перекроют нечетную сторону пр. Социалистического от дома №14а до дома №25а по ул. Мало-Тобольской, а также проезда от дома №36 по ул. Мало-Тобольской до пр. Социалистического. Это связано с благоустройством территории, заявили в мэрии.
Дорогу откроют после 21.00 10 сентября. Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде участка и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.
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