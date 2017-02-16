В Барнауле на месяц перекроют участок дороги на Социалистическом проспекте

С 8 утра 18 февраля и до 21.00 18 марта в Барнауле перекроют проезжую часть по нечетной стороне Социалистического проспекта от дома №14а до дома №25а по ул.Мало-Тобольской, а также ул.Мало-Тобольскую от четной стороны до нечетной стороны Социалистического. Об этом сообщает сайт мэрии со ссылкой на комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.
Перекрытие связано с проведением работ по прокладке участка ливневой канализации.
Водителей просят выбирать маршруты объезда.
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