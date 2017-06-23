В Барнауле на неделю закроют два трамвайных маршрута

Движение трамваев по маршруту №7 "Депо №3 – Кордон" будет организовано по следующей схеме: Депо №3 – ул.Малахова – ул.Власихинская – ул.Попова – ул.Антона Петрова – ул.Телефонная – ул.Советской Армии – пр-кт Строителей – ул.Челюскинцев – ул.Анатолия – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова – ул.Змеиногорский тракт – Кордон.

Автобусный маршрут №41 будет ездить по следующей схеме: …ул.Партизанская – пр-кт Красноармейский – разворот на трамвайном переезде в районе здания №64 по пр-кту Красноармейскому – пр-кт Красноармейский – ул.Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Партизанская– пр-кт Красноармейский – разворот трамвайном переезде в районе здания №47 по пр-кту Красноармейскому – пр-кт Красноармейский – ул.Партизанская, далее – по маршруту.

Движение автобусного маршрута №80 будет организовано по схеме: … пр-кт Красноармейский – разворот на трамвайном переезде в районе здания №64 по пр-кту Красноармейскому – пр-кт Красноармейский – ул.Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту.

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