В Барнауле закроют движение трамваев №1 и №4

В Барнауле с 20 часов 16 июня до 20 часов 1 июля перекроют движение транспорта по улице Молодежной на пересечении с проспектом Красноармейским. Трамвайные маршруты №1 "ст.Докучаево — пл.Свободы" и №4 "ст.Депо №1 — п.Восточный" будут закрыты. Это связано с реконструкцией трамвайного переезда, сообщает сайт городской администрации.

Движение автобуса №33 будет организовано по следующей схеме: пл.Октября — пр-кт Строителей — пр-кт Красноармейский, далее — по маршруту, в обратном направлении: пр-кт Красноармейский — пр-кт Строителей — пл.Октября, далее — по маршруту. Движение трамваев по маршруту №7 "Депо №3 – Кордон" будет организовано по следующей схеме: Депо №3 — ул.Малахова — ул.Власихинская — ул.Попова — ул.Антона Петрова — ул.Телефонная — ул.Советской Армии — пр-кт Строителей — ул.Челюскинцев — ул.Анатолия — пр-кт Красноармейский — ул.Аванесова — ул.Змеиногорский тракт — Кордон. Водителей просят выбирать маршруты объезда. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.