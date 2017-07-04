В Барнауле на трамвайных путях столкнулись такси "Максим" и Vitz

ДТП на Павловском тракте. Барнаул, 4 июля 2017 года. Фото : Константин Камаев vk.com/barneos22. ДТП на Павловском тракте. Барнаул, 4 июля 2017 года. Фото : Константин Камаев vk.com/barneos22.

По данным очевидцев в сообществе "Barnaul22", Vitz выехал на красный сигнал светофора, в это время в него врезалось такси. Из-за аварии было остановлено движение трамваев.

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