В Барнауле на три дня перекроют движение на оживлённой улице

С 20.00 18 августа до 20.00 21 августа будет ограничено движение всех транспортных средств по ул. Балтийской от ул. Попова до дома №202 по ул. Попова. Это связано с работами по прокладке участка сети теплотрассы, пишет мэрия.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на этом участке и, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда. Горожанам приносят извинения за причиненные неудобства. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.