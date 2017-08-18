В Барнауле на три дня перекроют движение на оживлённой улице

С 20.00 18 августа до 20.00 21 августа будет ограничено движение всех транспортных средств по ул. Балтийской от ул. Попова до дома №202 по ул. Попова. Это связано с работами по прокладке участка сети теплотрассы, пишет мэрия.
Участников дорожного движения просят быть внимательными на этом участке и, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда. Горожанам приносят извинения за причиненные неудобства.
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