Автоновости

В Барнауле на три дня перекроют движение на оживлённой улице

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Сегодня, 11:18.
Автоновости

С 20.00 18 августа до 20.00 21 августа будет ограничено движение всех транспортных средств по ул. Балтийской от ул. Попова до дома №202 по ул. Попова. Это связано с работами по прокладке участка сети теплотрассы, пишет мэрия.

Ограничение движения.
Ограничение движения. Фото : barnaul.org.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на этом участке и, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда. Горожанам приносят извинения за причиненные неудобства.

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