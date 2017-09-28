Автоновости

В Барнауле на улице Эмилии Алексеевой завершили ремонт дороги

Сегодня, 18:00.
Автоновости

В Барнауле продолжается капитальный ремонт улицы Эмилии Алексеевой в границах проспекта Ленина и улицы Малахова. Рабочие уже закончили ремонт проезжей части, сообщает сайт barnaul.org

В Барнауле на улице Эмилии Алексеевой завершили ремонт дороги.
В Барнауле на улице Эмилии Алексеевой завершили ремонт дороги. Фото : barnaul.org.

Рабочие "Автодорстроя" завершили ремонт проезжей части на общей площади 12,9 тыс. кв.м. Сейчас там обустраивают пешеходные переходы. Рабочие устанавливают пониженные бордюры для свободного передвижения пешеходов.

На уклонах подходы к переходам будут оборудованы ступенями и пандусами, а также тактильной плиткой для людей с полной или частичной потерей зрения.

В ближайшее время на улице Эмилии Алексеевой установят дорожные знаки и перильные ограждения.

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