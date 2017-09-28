В Барнауле на улице Эмилии Алексеевой завершили ремонт дороги.

Рабочие "Автодорстроя" завершили ремонт проезжей части на общей площади 12,9 тыс. кв.м. Сейчас там обустраивают пешеходные переходы. Рабочие устанавливают пониженные бордюры для свободного передвижения пешеходов.

На уклонах подходы к переходам будут оборудованы ступенями и пандусами, а также тактильной плиткой для людей с полной или частичной потерей зрения.

В ближайшее время на улице Эмилии Алексеевой установят дорожные знаки и перильные ограждения.

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