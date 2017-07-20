Автоновости

Вдоль одной из самых оживленных улиц Барнаула убирают стоянки, шиномонтаж и авторазбор

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Сегодня, 12:19.
Автоновости

Две стоянки и еще несколько автомобильных предприятий ликвидируют из сквера между улицами Космонавтов и Малая Космонавтов. Ранее предприниматели незаконно захватили землю под эти объекты, рассказал глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин.

По словам чиновника, власти уже ликвидировали автостоянку и шиномонтажную мастерскую на пересечении с улицей 40 лет октября. Сейчас демонтируют стоянку около улицы Малахова. На очереди — авторазбор по адресу ул. Космонавтов, 55.

Аллею на Космонавтов приводят в порядок после критики сити-менеджера Сергея Дугина. За её неприглядный вид он в конце июня объявил выговоры Александру Михалдыкину и руководителю "Горзеленхоза" Сергею Гончарову.

Последний отчитался, что удалось сделать за месяц. Он сообщил, что его подопечные убрали 250 сухих деревьев и скосили 50 тыс. кв. метров поросли. Сейчас убирают корни и пни. Образовавшиеся проплешины засеют газонной травой. В дальнейшем газон на аллее будут постоянно косить трактором, рассказал Гончаров.

Местные жители отмечают, что территория действительно стала чище, ходить здесь стало приятно. Однако они бы хотели видеть на аллее еще и и лавочки с детскими площадками.

Михалдыкин сказал, что устанавливать их, скорее всего, не будут.

Александр Михалдыкин,
глава администрации Ленинского района:

Здесь проходит целый ряд коммуникаций: теплотрассы, газопровод высокого давления, ЛЭП. Поэтому лавочки здесь ставить, скорее всего, не будем. Но освещением займемся.

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