В Барнауле на ВРЗ перекроют несколько участков дорог

С 17 июля, и до 20.00 23 июля будет закрыта для движения улица Воровского на участке от ул.Профсоюзов до ул.Карла Маркса.

Участок улицы Цаплина от дома №43 до ул.Карла Маркса перекроют с 08.00 24 июля до 20.00 30 июля, а от ул.Профсоюзов до ул.Карла Маркса - с 08.00 31 июля до 20.00 6 августа.

Водителей просят выбирать маршруты объезда.

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