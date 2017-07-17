Автоновости

В Барнауле на ВРЗ перекроют несколько участков дорог

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Сегодня, 09:42.
Автоновости

В Барнауле в микрорайоне ВРЗ с 17 июля начнут перекрывать несколько участков улиц. Это связано со строительством газопровода, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорожный ремонт, перекрытие дороги.
Дорожный ремонт, перекрытие дороги. Фото : altapress.ru.

С 17 июля, и до 20.00 23 июля будет закрыта для движения улица Воровского на участке от ул.Профсоюзов до ул.Карла Маркса.

Участок улицы Цаплина от дома №43 до ул.Карла Маркса перекроют с 08.00 24 июля до 20.00 30 июля, а от ул.Профсоюзов до ул.Карла Маркса - с 08.00 31 июля до 20.00 6 августа.

Водителей просят выбирать маршруты объезда.

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