Автоновости

В Барнауле ночью в ДТП получили травмы две девушки и парень

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Сегодня, 09:26.
Автоновости

В ночь на 11 июля в Барнауле произошла авария с участием "Газели" и "Дайхатсу". В результате столкновения получили травмы ехавшие в легковом автомобиле 20-летняя и 19-летняя девушки и 20-летний парень. Им была оказана помощь на месте ДТП.

ДТП на Павловском тракте. 11 июля 2017 года.
ДТП на Павловском тракте. 11 июля 2017 года. Фото : Роман Гирько vk.com/barneos22.

Авария произошла в районе пересечения Павловского тракта и улицы Фурманова, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22. По данным ГИБДД, это случилось в половине второго ночи. Водитель легкового автомобиля не соблюдал дистанцию и врезался в идущую впереди "Газель". Управлявший последней мужчина не пострадал.

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