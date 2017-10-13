В Барнауле около "Марии-Ра" на Змеиногорском тракте запретят стоянку

Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, установят 25 октября по улице Горнолыжной около здания №71в по Змеиногорскому тракту. Об этом сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, пишет сайт города.

По данным ресурса "2ГИС", в этом здании находятся магазины "Мария-Ра", "Новэкс", гриль-бар "Пожарка" и другие. Сообщается, что мера по ограничению стоянки должна обеспечить беспрепятственный встречный разъезд автомобилей. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.