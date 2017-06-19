В Барнауле отремонтируют семь дорог за 76 млн рублей

Власти Барнаула выделят из бюджета 76 млн рублей на ремонт семи городских дорог. Уложить новый асфальт планируют до 30 сентября этого года. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.
На эти деньги планируют отремонтировать следующие участки:
- улица Балтийская от ул. Попова до Малахова;
- улица Веры Кащеевой от Попова до Кавалерийской;
- улица Германа Титова от Малахова до 5-й Западной;
- улица Георгия Исакова от Матросова до Телефонной;
- улица Энтузиастов от Солнечной Поляны до Хлеборобной;
- улица 1-я Западная от Петра Сухова до улицы Титова;
- улица Власихинская от здания №59г/17 до шоссе Ленточный Бор.
Аукцион назначен на 23 июня.
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