В Барнауле перекроют движение на Социалистическом и Ползунова

В Барнауле из-за проведения международной акции "Ночь музеев" 20 мая с 17.00 до 22.00 перекроют движение на пр. Социалистическом от ул.Песчаной до выезда с дворовой территории дома №70 по пр. Социалистическому. Также с 19.00 до 23.00 перекроют четную сторона ул. Ползунова от пр. Красноармейского до пр. Социалистического, сообщает офсайт города.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города сообщили, что изменится движение автобусов №109. Оно будет организовано по следующей схеме: "…пр. Ленина — ул.Пушкина — пр. Красноармейский — разворот на пересечении пр. Красноармейского с ул.Гоголя — пр. Красноармейский", далее по маршруту. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.