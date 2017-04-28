В Барнауле перекроют движение в районе площади Свободы

30 апреля с 10.00 до 14.00 в Барнауле перекроют движение для всех видов транспорта по проспекту Социалистическому от улицы Пушкина до Ползунова. Об этом сообщает мэрия.

Дорогу перекроют из-за парада пожарной техники, посвященного 368-й годовщине со Дня образования пожарной охраны России и столетию пожара в Барнауле. На время мероприятия движение общественного транспорта (автобусов) организуют в объезд перекрываемой территории. Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.