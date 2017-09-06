В Барнауле перекроют улицу Георгия Исакова из-за подготовки к Дню города

Вечером 8 сентября в Барнауле перекроют движение по участку улицы Георгия Исакова, чтобы подготовиться к празднованию Дня города и юбилея края. Движение будет закрыто с 16.00 до 22.00 на отрезке от четной стороны улицы Островского до нечетной.
Из-за этого изменится схема движения автобусов 6, 24 и 29 маршрутов.
Автобусы маршрута №6 пойдут следующим образом: улица Георгия Исакова—улица Островского (четная сторона)—улица Антона Петрова, далее — по маршруту.
Автобусы маршрута №24 изменят движение так: улица Георгия Исакова—улица Островского (четная сторона)—улица Антона Петрова—улица Малахова—улица Юрина, далее — по маршруту;
Автобусы маршрута №29 поедут так: улица Георгия Исакова—улица Островского (четная сторона)—улица Юрина—улица Островского (нечетная сторона)—улица Георгия Исакова, далее — по маршруту, а в обратном направлении: улица Георгия Исакова—улица Островского (нечетная сторона)—улица Юрина—улица Островского (четная сторона)—улица Георгия Исакова, далее — по маршруту.
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