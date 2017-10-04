В Барнауле появятся новые дорожные знаки

С 24 октября в Барнауле начнут устанавливать новые дорожные знаки, которые ограничат остановку и стоянку транспорта ночью. Это будет сделано, чтобы автомобили не мешали проходу снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба мэрии.
Новые знаки появятся на следующих участках:
- нечетная сторона ул.Димитрова, от проезда Политехнического до пр. Ленина, от дома №81 до дома №79;
- четная сторона ул.Димитрова, от пр. Социалистического до пр. Ленина;
- четная сторона ул.Молодежной, от дома №16 до пр. Ленина;
- нечетная сторона ул.Молодежной, в районе здания №3, от здания №108а по пр. Комсомольскому до пр. Сибирского;
- четная сторона ул.Малахова, от дома №7 по ул.Кошевого до Павловского тракта;
- нечетная сторона ул.Антона Петрова, от ул.Шукшина до ул.Попова;
- нечетная сторона ул.Шевченко, в районе здания №73а к3 по пр. Комсомольскому;
- нечетная сторона ул.Путиловской, от пр. Комсомольского до пр. Сибирского;
- четная сторона ул.Путиловской, от дома №26 до пр. Комсомольского;
- четная и нечетная стороны ул.40 лет Октября, от ул.Петра Сухова до малой проезжей части пр. Космонавтов;
- четная и нечетная стороны ул.Тимуровской, от малой проезжей части пр. Космонавтов до ул.ЭмилииАлексеевой;
- четная и нечетная стороны ул.Георгия Исакова, от ул.Покровской до малой проезжей части ул.Малахова;
- четная сторона ул.Папанинцев, от дома №114 до пр. Красноармейского.
Все схемы установки знаков можно посмотреть на сайте городской администрации.
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