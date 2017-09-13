В Барнауле продлили срок перекрытия пр. Социалистического

Перекрытие участка проспекта Социалистического от дома №14а до дома №25а по ул. Мало-Тобольской продлили до 21.00 15 сентября. Ранее мэрия сообщала, что его откроют для движения 10 сентября.
Это связано связи с увеличением объема работ по благоустройству территории. Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде данных участков и, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда.
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