В Барнауле продлили срок перекрытия пр. Социалистического

Перекрытие участка проспекта Социалистического от дома №14а до дома №25а по ул. Мало-Тобольской продлили до 21.00 15 сентября. Ранее мэрия сообщала, что его откроют для движения 10 сентября.

Это связано связи с увеличением объема работ по благоустройству территории. Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде данных участков и, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.