В Барнауле пьяная женщина протаранила полицейский автомобиль

Ночью 14 октября в районе 1 часа ночи на девушка на кроссовере "Фольксваген" врезалась в полицейскую "Газель". ДТП произошло на улице Власихинской. По предварительным данным, женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщили участники дружины "Народный патруль".
По словам очевидцев, женщина и ее пассажир были в состоянии сильного алкогольного опьянения, вели себя агрессивно и оказывали сопротивление. Пассажира поместили в автомобиль ППС, где он разбил заднее боковое окно. Мужчину доставили в отдел полиции.
Девушка и пассажир "Фольксвагена" настаивали, что ДТП произошло, потому что автомобиль ППС сначала подрезал их, а потом начал сдавать задним ходом
Пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте и в кабинете врача-нарколога девушка отказалась. Составлен административный материал. Водитель доставлена в отдел полиции, автомобиль помещен на спецстоянку.
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