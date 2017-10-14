В Барнауле пьяная женщина протаранила полицейский автомобиль

Пьяная автоледи протаранила автомобиль полицейских. Фото : ДНД "Дорожный патруль". Пьяная автоледи протаранила автомобиль полицейских. Фото : ДНД "Дорожный патруль". Пьяная автоледи протаранила автомобиль полицейских. Фото : ДНД "Дорожный патруль". Пьяная автоледи протаранила автомобиль полицейских. Фото : ДНД "Дорожный патруль". Пьяная автоледи протаранила автомобиль полицейских. Фото : ДНД "Дорожный патруль".

По словам очевидцев, женщина и ее пассажир были в состоянии сильного алкогольного опьянения, вели себя агрессивно и оказывали сопротивление. Пассажира поместили в автомобиль ППС, где он разбил заднее боковое окно. Мужчину доставили в отдел полиции.

Девушка и пассажир "Фольксвагена" настаивали, что ДТП произошло, потому что автомобиль ППС сначала подрезал их, а потом начал сдавать задним ходом



Пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте и в кабинете врача-нарколога девушка отказалась. Составлен административный материал. Водитель доставлена в отдел полиции, автомобиль помещен на спецстоянку.

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