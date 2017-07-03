В Барнауле ремонтируют улицу Эмилии Алексеевой

В Барнауле начался капитальный ремонт улицы Эмилии Алексеевой на участке от проспекта Ленина до улицы Малахова. Дорожное полотно уже обрабатывают фрезой, пишет мэрия.
Спецтехника движется от улицы Малахова к проспекту Ленина. 3 июля дорожная фреза работает в границах улиц 5-й Западной и 80-й Гвардейской дивизии.
Общая площадь участка, охваченного ремонтом, составит 12,9 тыс. кв.м, протяженность — 1,8 км. Улицу заасфальтируют в два слоя, предварительно уложив геосетку для укрепления дорожного полотна и увеличения срока эксплуатации. Также заменят колодцы и дождеприемные решетки, бордюрный камень. Вдоль автомагистрали обустроят тротуар.
Работы планируют завершить до конца июля 2017 года.
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