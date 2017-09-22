Автоновости

В Барнауле вновь автомобиль провалился под асфальт

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Сегодня, 13:18.
Автоновости

Утром 22 сентября в Барнауле на улице Никитина левым колесом провалился под асфальт Ford Focus "Яндекс.Такси". Об этом сообщили пользователи форума drom.ru.

Автомобиль провалился.
Автомобиль провалился. Фото : drom.ru.

Это не первый подобный случай за последнее время. В августе "Нива" провалилась в яму, оставленную дорожниками, а в июле в подобную ситуацию попал водитель Nissan.

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