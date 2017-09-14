В Барнауле сошел с рельсов трамвай

Трамвай пятого маршрута сошел с рельсов. Барнаул, 14 сентября 2017 года. Фото : Сергей Волков vk.com/barneos22. Трамвай пятого маршрута сошел с рельсов. Барнаул, 14 сентября 2017 года. Фото : Сергей Волков vk.com/barneos22. Трамвай пятого маршрута сошел с рельсов. Барнаул, 14 сентября 2017 года. Фото : Сергей Волков vk.com/barneos22.

Авария произошла на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Малахова.

Напомним, что 12 сентября в Барнауле столкнулись два трамвая. В результате ДТП пострадали двое мужчин 26-ти и 62-х лет. Следком проводит проверку в "Горэлектротрансе" из-за столкновения этих трамваев.

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