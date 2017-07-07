В Барнауле устанавят еще две камеры ГИБДД

На улице А.Петрова смонтировали камеру фиксации нарушений ПДД. Она установлена у пересечения с улицей Ленинградской и направлена в сторону улицы Попова. Об этом сообщили пользователи drom.ru. Ранее о планах чиновников установить на этом месте камеру известно не было.
По информации altapress.ru, эта камера — не новая. Ее перевесили из другой точки города, где она уже помогла дисциплинировать водителей. На прежнем месте останется муляж.
Еще одну камеру подобным образом передислоцируют на проспект Космонавтов — около крематория. Также до сентября в городе должно появиться как минимум восемь абсолютно новых камер.
В 2018 году, согласно программе развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, в городе появятся еще семь таких камер (общее число таким образом вырастет до 35 штук). По информации altapress.ru, чиновники намерены установить их уже в 2017 году.
Установка камер ГИБДД — одна из мер, благодаря которой власти намерены снизить число мест концентрации ДТП в Барнауле. Сейчас их 60, и за два года их количество нужно сократить вдвое. Это необходимо, чтобы попасть во второй этап проекта "Безопасные и качественные дороги" и получить федеральное финансирование на реконструкцию и строительство дорог в 2019-2025 годах.
Цифра
169 тыс. штрафов выписали в 2016 году сотрудники ГИБДД в Алтайском крае на основе данных с приборов фото-видео фиксации нарушений. Это на треть больше, чем годом ранее.
Источник: управление ГИБДД по региону.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.