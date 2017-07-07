В Барнауле устанавят еще две камеры ГИБДД

По информации altapress.ru, эта камера — не новая. Ее перевесили из другой точки города, где она уже помогла дисциплинировать водителей. На прежнем месте останется муляж.

Еще одну камеру подобным образом передислоцируют на проспект Космонавтов — около крематория. Также до сентября в городе должно появиться как минимум восемь абсолютно новых камер.

В 2018 году, согласно программе развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, в городе появятся еще семь таких камер (общее число таким образом вырастет до 35 штук). По информации altapress.ru, чиновники намерены установить их уже в 2017 году.

Установка камер ГИБДД — одна из мер, благодаря которой власти намерены снизить число мест концентрации ДТП в Барнауле. Сейчас их 60, и за два года их количество нужно сократить вдвое. Это необходимо, чтобы попасть во второй этап проекта "Безопасные и качественные дороги" и получить федеральное финансирование на реконструкцию и строительство дорог в 2019-2025 годах.

Цифра

169 тыс. штрафов выписали в 2016 году сотрудники ГИБДД в Алтайском крае на основе данных с приборов фото-видео фиксации нарушений. Это на треть больше, чем годом ранее.

Источник: управление ГИБДД по региону.

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