Фотофакты. В Барнауле в ДТП на Павловском тракте иномарку выкинуло в сугроб

В Барнауле на Павловском тракте возле строительного супермаркета "Аксиома" столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

В Барнауле в ДТП на Павловском тракте иномарку выкинуло в сугроб .Фото : Денис Пигарев. vk.com/barneos22. В Барнауле в ДТП на Павловском тракте иномарку выкинуло в сугроб .Фото : Денис Пигарев. vk.com/barneos22. В Барнауле в ДТП на Павловском тракте иномарку выкинуло в сугроб .Фото : Денис Пигарев. vk.com/barneos22. Иномарка вылетела на обочину и застряла на сугробе. Обе машины получили сильные повреждения. Смотрите также