В Барнауле жетско столкнулись два автомобиля

ДТП в Барнауле. Фото : vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. Фото : vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. Фото : vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. Фото : vk.com/barneos22. ДТП в Барнауле. Фото : vk.com/barneos22.

По предварительной информации авария произошла в 21.36. Водитель автомобиля Renault Fluence 1960 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, за рулем которого был водитель 1986 года рождения.

В результате ДТП водитель Renault Fluence получил телесные повреждения разной тяжести. Его госпитализировали в краевую больницу. Второму участнику ДТП оказали медицинскую помощь на месте.

Барнаульцы пишут, что на этом участке дороги уже случались ДТП. По их мнению, причина в "неприятном" повороте.

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