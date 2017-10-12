В Барнауле жетско столкнулись два автомобиля

Вечером 11 октября в Барнауле в районе Власихи на ул. Ковыльной столкнулись два автомобиля, сообщают подписчики сообщества "Барнаул22". Как сообщили altapress.ru в Госавтоинспекции, водителя Renault Fluence после столкновения госпитализировали в больницу.
По предварительной информации авария произошла в 21.36. Водитель автомобиля Renault Fluence 1960 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum, за рулем которого был водитель 1986 года рождения.
В результате ДТП водитель Renault Fluence получил телесные повреждения разной тяжести. Его госпитализировали в краевую больницу. Второму участнику ДТП оказали медицинскую помощь на месте.
Барнаульцы пишут, что на этом участке дороги уже случались ДТП. По их мнению, причина в "неприятном" повороте.
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