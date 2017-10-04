В Барнауле водитель иномарки погиб после столкновения со стелой заправки

В Барнауле Toyota врезалась в рекламную стелу заправки на улице Загородная. В результате ДТП водитель погиб на месте, а пассажира в коме доставили в реанимацию. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.
"Я первый подъехал, водитель живой был, к приезду скорой уже пульса не было. Оба были без ремней, документов не нашли, в салоне пустую бутылку коньяка нашли. Был водитель пьян или нет неизвестно, но в салоне запах алкоголя был достаточно сильный. Летели явно больше 100, со стороны Челюскинцев", — отмечает один из очевидцев ДТП.
Также, по словам подписчиков сообщества, судя по номеру, машина из Северно-Казахстанской области.
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