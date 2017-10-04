В Барнауле водитель иномарки погиб после столкновения со стелой заправки

Иномарка врезалась в стелу заправки. Фото : Алена Вебер, Barnaul22. Иномарка врезалась в стелу заправки. Фото : Алена Вебер, Barnaul22. Иномарка врезалась в стелу заправки. Фото : Алена Вебер, Barnaul22. Иномарка врезалась в стелу заправки. Фото : Алена Вебер, Barnaul22.

"Я первый подъехал, водитель живой был, к приезду скорой уже пульса не было. Оба были без ремней, документов не нашли, в салоне пустую бутылку коньяка нашли. Был водитель пьян или нет неизвестно, но в салоне запах алкоголя был достаточно сильный. Летели явно больше 100, со стороны Челюскинцев", — отмечает один из очевидцев ДТП.

Также, по словам подписчиков сообщества, судя по номеру, машина из Северно-Казахстанской области.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.