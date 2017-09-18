Автоновости

В Барнауле водитель КамАЗа вылетел из машины на дорогу и протаранил столб

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Сегодня, 15:57.
Автоновости

Днем 18 сентября в Барнауле на Павловском тракте в районе "Теплого рынка" произошло ДТП. Водитель КамАЗа потерял управление, из-за чего машину развернуло на 360 градусов, а потом она влетела в столб. Водитель успел выпрыгнуть из машины до столкновения, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.

В Барнауле КамАз врезался в столб.
В Барнауле КамАз врезался в столб. Фото : Barnaul22.

На видео видно, как водитель выпадает из салона машины, когда автомобиль начинает вилять на дороге.

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