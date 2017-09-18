В Барнауле водитель КамАЗа вылетел из машины на дорогу и протаранил столб

Днем 18 сентября в Барнауле на Павловском тракте в районе "Теплого рынка" произошло ДТП. Водитель КамАЗа потерял управление, из-за чего машину развернуло на 360 градусов, а потом она влетела в столб. Водитель успел выпрыгнуть из машины до столкновения, сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.
На видео видно, как водитель выпадает из салона машины, когда автомобиль начинает вилять на дороге.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.