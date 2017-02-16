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В Барнауле водитель сбил женщину и сжег свой паспорт

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Сегодня, 06:18.
Автоновости

Вечером 15 февраля в Барнауле произошло ДТП с поджиганием документа.

В Барнауле автомобиль сбил женщину.
В Барнауле автомобиль сбил женщину. Фото : vk.com/barneos22.

Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul.22, на ул. Гоголя у дома 41 водитель иномарки сбил женщину. После ДТП выпивший мужчина сжег свой паспорт.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Возможно, у нее сломана нога. Очевидцы сообщают, что горожанка и водитель автомобиля были знакомы, и перед ДТП они поссорились.

На месте работали полиция и "скорая".

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