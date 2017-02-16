В Барнауле водитель сбил женщину и сжег свой паспорт

Вечером 15 февраля в Барнауле произошло ДТП с поджиганием документа.
Как сообщают очевидцы в паблике Barnaul.22, на ул. Гоголя у дома 41 водитель иномарки сбил женщину. После ДТП выпивший мужчина сжег свой паспорт.
Пострадавшая получила телесные повреждения. Возможно, у нее сломана нога. Очевидцы сообщают, что горожанка и водитель автомобиля были знакомы, и перед ДТП они поссорились.
На месте работали полиция и "скорая".
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