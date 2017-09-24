В Барнауле врезались два пассажирских автобуса

В Барнауле на улице Георгиева столкнулись два автобуса. 24 сентября 2017 года. Фото : Николай Митрошин vk.com/barneos22. В Барнауле на улице Георгиева столкнулись два автобуса. 24 сентября 2017 года. Фото : Яна Мусалитина vk.com/barneos22.

Автобусы столкнулись на улице Георгиева. "Евробус" маршрута № 35 въехал в зад ПАЗа, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22. Обе машины получили сильные повреждения. О пострадавших не сообщается. На месте работают полицейские и сотрудники МЧС.

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