В Барнауле врезались два пассажирских автобуса

24 сентября в краевой столице произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов.
В Барнауле на улице Георгиева столкнулись два автобуса. 24 сентября 2017 года. Фото : Николай Митрошин vk.com/barneos22.
В Барнауле на улице Георгиева столкнулись два автобуса. 24 сентября 2017 года. Фото : Яна Мусалитина vk.com/barneos22.
Автобусы столкнулись на улице Георгиева. "Евробус" маршрута № 35 въехал в зад ПАЗа, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22. Обе машины получили сильные повреждения. О пострадавших не сообщается. На месте работают полицейские и сотрудники МЧС.
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