В Барнауле встали десятки автобусов из-за сбоя в работе единственной метановой АЗС

Павел Грехов,

директор компании "Автомиг":

Со вчерашнего вечера на метановой АЗС нам не отпускают топливо. О том, что случилось, нам, перевозчикам, не говорят, никак ситуацию не комментируют. Сегодня утром мы отработали на остатках топлива в утренний час пик и вынуждены были убрать с линий десять автобусов. Заправлять их бензином крайне невыгодно. Кроме нас метан используют еще несколько перевозчиков. Естественно, сокращение количества выходов создает неудобства для пассажиров. Например, у нас сейчас стоят 5 из 17 автобусов, которые курсируют по маршруту №125 между Барнаулом и Новоалтайском.

Год назад перевозчики также жаловались на перебои в работе метановой АЗС (находится на ул. Космонавтов). Это одна из причин, по которой предприниматели Барнаула не спешат массово переводить свои автопарки на экологичное и в три раза более дешевое топливо (относительно бензина или ДТ).

В 2014 году метановую АГЗС в Барнауле открывала компания "Газойл" Сейчас станция работает под вывеской "Газпром нефть". В 2016 году компания "Газпром газомоторное топливо" заявила, что до 2022 года планирует открыть в Алтайском крае 7 новых станций заправки автомобилей метаном.

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