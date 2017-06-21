В Барнауле встали десятки автобусов из-за сбоя в работе единственной метановой АЗС

С вечера 20 июня барнаульские перевозчики не могут заправить автобусы на единственной в Барнауле метановой АЗС. Из-за этого десятки автобусов 21 июня не вышли на линии. Об этом altapress.ru рассказал перевозчик Павел Грехов.
Павел Грехов,
директор компании "Автомиг":
Со вчерашнего вечера на метановой АЗС нам не отпускают топливо. О том, что случилось, нам, перевозчикам, не говорят, никак ситуацию не комментируют. Сегодня утром мы отработали на остатках топлива в утренний час пик и вынуждены были убрать с линий десять автобусов. Заправлять их бензином крайне невыгодно.
Кроме нас метан используют еще несколько перевозчиков. Естественно, сокращение количества выходов создает неудобства для пассажиров. Например, у нас сейчас стоят 5 из 17 автобусов, которые курсируют по маршруту №125 между Барнаулом и Новоалтайском.
Год назад перевозчики также жаловались на перебои в работе метановой АЗС (находится на ул. Космонавтов). Это одна из причин, по которой предприниматели Барнаула не спешат массово переводить свои автопарки на экологичное и в три раза более дешевое топливо (относительно бензина или ДТ).
В 2014 году метановую АГЗС в Барнауле открывала компания "Газойл" Сейчас станция работает под вывеской "Газпром нефть". В 2016 году компания "Газпром газомоторное топливо" заявила, что до 2022 года планирует открыть в Алтайском крае 7 новых станций заправки автомобилей метаном.
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