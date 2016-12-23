В Барнауле зафиксировали пробку длиной почти 5 км

В Барнауле наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Машины стоят на проспекте Ленина от улицы Анатолия до Северо-Западной улицы. Длина пробки, по данным "Яндекс.Терминала", составляет 4.8 км. Загруженность дорог в городе составляет 9 баллов.

Также фиксируются пробки на выезде из города в районе Старого моста, на ул. Власихинской, Челюскинцев, Загородной, Малахова, Попова. Труднее всего проехать по пр. Строителей — местами скорость движения составляет 3 км/ч. Смотрите также