В Барнауле зафиксировали пробку длиной почти 5 км

В Барнауле наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Машины стоят на проспекте Ленина от улицы Анатолия до Северо-Западной улицы. Длина пробки, по данным "Яндекс.Терминала", составляет 4.8 км. Загруженность дорог в городе составляет 9 баллов.
Также фиксируются пробки на выезде из города в районе Старого моста, на ул. Власихинской, Челюскинцев, Загородной, Малахова, Попова. Труднее всего проехать по пр. Строителей — местами скорость движения составляет 3 км/ч.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.